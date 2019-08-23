Ракетный удар хуситов по Саудовской Аравии: много убитых и раненых
Боевики йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) выпустили баллистическую ракету по скоплению саудовских войск в расположенной на юго-западе королевства провинции Наджран. Солдаты готовились к вводу на территорию Йемена, сообщает NEWSru.co.il.
По словам представителя хуситов генерал-майора Яхьи Сари, в результате ракетного удара саудовская армия потеряла убитыми и ранеными десятки человек.
Сари подчеркнул, что была задействована ракета повышенной точности.
Отметим, что в ночь на воскресенье хуситы с помощью беспилотников атаковали саудовский аэропорт Абха.