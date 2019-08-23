Лондон не собирается платить отступные в размере $48 млрд (£39 миллиардов) за выход страны из Евросоюза, заявил на саммите "Большой семерки" премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, он не будет платить в случае Brexit без сделки. "Если мы выйдем без соглашения, то это, конечно... не должны", - цитирует премьера РИА Новости.

В июне Джонсон, на тот момент кандидат на пост премьера, пообещал не платить ЕС $48 млрд, пока Лондон не договорится относительно нового улучшенного соглашения об условиях Brexit.

Ранее сообщалось, что правительство Соединенного Королевства в случае жесткого Brexit выплатит лишь 9 миллиардов.