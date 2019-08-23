Туалетная реформа разразилась в жаркие летние дни, когда в Приморском парке яблоку негде упасть – тысячи бакинцев и туристов устремляются сюда по вечерам, чтобы вдохнуть прохлады. Чуть не до утра народу здесь полно. И что делать тем, кому приспичило забежать в туалет после 23:00? Прыгнуть в такси и съездить домой или срочно найти подходящие кустики?

Сии жизненно необходимые заведения есть, разумеется, и практически во всех ресторанах-кафе, но и здесь облом: владельцам этих заведений предписано имеющиеся туалеты использовать только как служебные, а посетителей отправлять в общественные.

Решивших пройтись по Бакинскому бульвару, посидеть в чайхане, поужинать в кафе у моря ждет «сюрприз» от администрации этого популярнейшего места отдыха: общественные туалеты теперь закрываются в 23:00.

Как сообщили haqqin.az работники кафе, возле «Поющего фонтана», несколько предпринимателей выразили по этому поводу недовольство руководству бульвара. Вняв справедливому возмущению, администрация культурного объекта великодушно разрешила общественным туалетам продлить время работы, но только двум и только до двух часов ночи. Распоряжение начальства, однако, выполнено лишь наполовину – работает лишь одно такое заведение, расположенное у музыкального фонтана.

Найти вразумительное объяснение нововведению трудно. Бульвар-то разросся до 5 километров, а по стандартам градостроительства туалеты в городе, тем более в местах массового посещения, должны быть на расстоянии не менее 500 метров друг друга. А тут от Морвокзала до площади Азнефть работает только один. Двери второго, который тоже вроде как должен функционировать хотя бы до двух ночи, висит табличка: «Время работы с 7:00 до 23:00».

В полночь перед кафе «Пальма» теперь выстраивается солидная очередь, и совсем не чтобы поесть-выпить, а чтобы попасть в туалет заведения. Владельцы кафе в нарушение предписаний «сверху» все же разрешают пользоваться их сортиром.

Между тем в туристической зоне, коей является бульвар, давно пора установить полностью автоматизированные платные общественные туалетные кабинки с системой самоочистки. Такие, кстати, уже много лет есть у наших соседей в Тбилиси. Модульные кабины предназначен для всех, включая инвалидов-колясочников, которых немало среди посещающих Баку туристов.

В администрации Бакинского бульвара обещали haqqin.az разобраться в ситуации c туалетами и… дать по этому поводу обстоятельный ответ.