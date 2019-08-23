Владимир Решетов, спецкор по Прибалтике 16:54

Скептики — это такие люди, которые часто недовольны, брюзжат, не верят в идеи, которые способен реализовать талантливый человек. Часто можно слышать их презрительные слова о Латвии, о ее якобы неспособности встроиться в современную мировую экономику. Эти же люди, часто с подачи пропаганды, тоскуют по Советскому Союзу… Начиная серию статей о балтийской стране в годы обретенной 100 лет назад независимости, огорчу их тем, что Латвия — государство с развивающейся, растущей экономикой, инновациями и передовым опытом, полноценный член Евросоюза и НАТО, уверенно смотрит в будущее.

Латвийская Республика еще до войны славилась своими инженерными достижениями. Так, например, именно здесь, на рижском ВЭФе Вальтером Цаппом был изобретен и производился вплоть до 1940-го года крохотный «шпионский» фотоаппарта MINOX. (Кстати, действующие образцы его и сейчас можно приобрести через интернет по цене, более чем 1000 евро!) Здесь же выпускались радиоприемники, а еще легкие бипланы - самолеты для латвийской армии. Традиции изобретательства не утрачены до сих пор. Например, латыш Андрис Дамбис, инженер, еще несколько лет назад прославился на весь мир, как создатель гоночных электроавтомобилей «eO». Одна из моделей обладает мощностью в 1400 «лошадей» и не раз прекрасно зарекомендовала себя на горных автогонках в американском Пайкспике. Он же еще в 2015 году создал первый в мире экземпляр «болида» в 1 мегаватт! В том же году всемирно известный пилот Рисс Миллен, управляя авто разработки А.Дамбиса выиграл престижную горную гонку в том самом Пайкспике. Латвийская компания, которая специализируется на разработке и производстве гибридных и электроавтомобилей «Drive eO», семь лет назад участвовала в гонках «Париж — Дакар», и впервые в мире (!) финишировала на машине с гибридным электродвигателем. Одним из пилотов в экипаже был сам изобретатель.