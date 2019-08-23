Хорошо ли советским людям в Евросоюзе? новый цикл haqqin.az "далеко до Латвии"
Скептики — это такие люди, которые часто недовольны, брюзжат, не верят в идеи, которые способен реализовать талантливый человек. Часто можно слышать их презрительные слова о Латвии, о ее якобы неспособности встроиться в современную мировую экономику. Эти же люди, часто с подачи пропаганды, тоскуют по Советскому Союзу…
Начиная серию статей о балтийской стране в годы обретенной 100 лет назад независимости, огорчу их тем, что Латвия — государство с развивающейся, растущей экономикой, инновациями и передовым опытом, полноценный член Евросоюза и НАТО, уверенно смотрит в будущее.
Латвийская Республика еще до войны славилась своими инженерными достижениями. Так, например, именно здесь, на рижском ВЭФе Вальтером Цаппом был изобретен и производился вплоть до 1940-го года крохотный «шпионский» фотоаппарта MINOX. (Кстати, действующие образцы его и сейчас можно приобрести через интернет по цене, более чем 1000 евро!) Здесь же выпускались радиоприемники, а еще легкие бипланы - самолеты для латвийской армии.
Традиции изобретательства не утрачены до сих пор. Например, латыш Андрис Дамбис, инженер, еще несколько лет назад прославился на весь мир, как создатель гоночных электроавтомобилей «eO». Одна из моделей обладает мощностью в 1400 «лошадей» и не раз прекрасно зарекомендовала себя на горных автогонках в американском Пайкспике.
Он же еще в 2015 году создал первый в мире экземпляр «болида» в 1 мегаватт! В том же году всемирно известный пилот Рисс Миллен, управляя авто разработки А.Дамбиса выиграл престижную горную гонку в том самом Пайкспике.
Латвийская компания, которая специализируется на разработке и производстве гибридных и электроавтомобилей «Drive eO», семь лет назад участвовала в гонках «Париж — Дакар», и впервые в мире (!) финишировала на машине с гибридным электродвигателем. Одним из пилотов в экипаже был сам изобретатель.
Интересно, что производство находится не в Риге, а в нескольких десятках километров от столицы Латвии, в небольшом поселке, где и проходит тестовые испытания. Большая часть комплектующих при создании таких гоночных авто, к чести сказать, разработана и изготовлена в стенах компании.
Но этот вид автомобиля — не единственное детище А.Дамбиса. Сейчас его фирма начинает выпускать микроавтобусы на электрической тяге. Он уже создал первые образцы на базе «Мерседес-Бенц» модели Sprinter.
В интервью латвийскому бизнес-журналу Kapitals изобретатель рассказал, что у него есть видение, как через 3 года производить уже 100 таких микроавтобусов в год. Главным образом, он полагает, что продукция пойдет на экспорт, меньшая часть останется в Латвии. Он понимает, что это огромный по здешним меркам бизнес — около 24 миллионов евро. Кстати, фирма использует финансовую поддержку европейских фондов.
Рынки для нового латвийского микроавтобуса, по мнению изобретателя, не проблема: А.Дамбис уже знает, где будет востребована эта продукция — страны Скандинавии, Италия и Испания. Представители заинтересованных фирм побывали в Риге на автовыставке, обкатали образец. Итогом было предложение — все ОК, как только будет техничское подтверждение и сертификат, приедем говорить серьезно.
Андрис Дамбис считает, что Латвия для него, как для инженера, - идеальное место. Здесь все небольшое и доступное. Скажем, если ему надо встретиться с министром экономики, он может это организовать. Здесь есть научные, технологические, вузовские ресурсы.
К слову говоря, инженер Дамбис является совладельцем еще одной компании — по производству уникальных дронов, которые рассчитаны на очистку ветрогенераторов ото льда, мойку стекол в небоскребах, тушение пожаров в высотных зданиях на уровне до 300 метров, подъем грузов весом до 200 кг. Об этом рассказ еще впереди.
Это одно из многих свидетельств того, что Латвия — страна инноваций, с которой считаются игроки мирового рынка технологий…