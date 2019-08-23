В России задумались над возвращением смертной казни
Мораторий на смертную казнь в России навязан стране и только разрушает ее, сказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью телеграм-каналу «Подъем».
«Я думаю, что данный мораторий навязан России. Все эти вещи, навязанные нашей стране под псевдочеловеческими ценностями, которые пропагандирует Европа, делаются умышленно для разрушения РФ. Мораторий на смертную казнь разрушает страну», — сказал российский депутат.
Таким образом Шерин прокомментировал высказывание губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Накануне глава региона, говоря о ситуации с убийством 92-летнего ветерана Великой отечественной войны из-за денег, заявил, что преступник заслуживает смертной казни.
Шерин заявил, что такое наказание могли бы давать тем преступникам, которые убили несколько человек: «Конечно же, нам нужно отказываться от моратория. Но я не буду подобное инициировать. Это вопрос президента страны. Если о таком говорит губернатор, что еще должен депутат Госдумы добавить? О смертной казни я неоднократно говорил, данная тема поднимается вновь и вновь».
Накануне 92-летнего ветерана в Калужской области РФ забили до смерти из-за денег, по подозрению в убийстве задержан 34-летний местный наркоман.