В России задумались над возвращением смертной казни

Мораторий на смертную казнь в России навязан стране и только разрушает ее, сказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью телеграм-каналу «Подъем».

«Я думаю, что данный мораторий навязан России. Все эти вещи, навязанные нашей стране под псевдочеловеческими ценностями, которые пропагандирует Европа, делаются умышленно для разрушения РФ. Мораторий на смертную казнь разрушает страну», — сказал российский депутат.