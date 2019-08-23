Зариф приехал на саммит «Большой семерки»

«По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции», - написал Мусави в Twitter, отметив, что Зариф не планирует встречаться или вести переговоры с американской делегацией.

Отметим, что два дня назад Зариф в Париже встречался с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом и президентом Эммануэлем Макроном.