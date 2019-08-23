Зариф приехал на саммит «Большой семерки»
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл во французский Биарриц, где проходит саммит G7, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики Аббас Мусави, передает РИА Новости.
«По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции», - написал Мусави в Twitter, отметив, что Зариф не планирует встречаться или вести переговоры с американской делегацией.
Отметим, что два дня назад Зариф в Париже встречался с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом и президентом Эммануэлем Макроном.