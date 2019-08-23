Небольшой самолет столкнулся с вертолетом в небе над испанским островом Мальорка. Жертвами аварии стали пять человек - двое членов экипажа винтового летательного аппарата и люди, находившиеся на борту второго воздушного судна. Об этом сообщает Associated Press.

Причины инцидента пока не известны. На месте инцидента работают правоохранительные органы, пожарные и сотрудники скорой помощи. Несколько человек надышались едким дымом, и им понадобилась медицинская помощь.

Оба летательных аппарата выгорели почти полностью. К настоящему моменту их уже залили пеной, передает LaSexta.