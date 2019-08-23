В Ереване нашли убитым бывшего офицера спецслужб

В Еревана в собственной квартире найдено тело экс-сотрудника Службы национальной безопасности Армении. Об этом сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.

Согласно информации, прибывшие на место происшествия полицейские и следователи обнаружили тело хозяина квартиры, 55-летнего С. Каграманяна с огнестрельным ранением в области сердца. Рядом лежал пистолет Макарова.

Точная причина произошедшего будет ясна после проведения соответствующих проверок.

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