В Ереване нашли убитым бывшего офицера спецслужб
В Еревана в собственной квартире найдено тело экс-сотрудника Службы национальной безопасности Армении. Об этом сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.
Согласно информации, прибывшие на место происшествия полицейские и следователи обнаружили тело хозяина квартиры, 55-летнего С. Каграманяна с огнестрельным ранением в области сердца. Рядом лежал пистолет Макарова.
Точная причина произошедшего будет ясна после проведения соответствующих проверок.