Азербайджан проиграл Голландии на чемпионате Европы по волейболу

Наша команда выступает в группе «С», игры которой принимает Будапешт. Во втором матче Азербайджан играл с Голландией и уступил со счетом 0:3 (15:25, 23:25, 23:25).

Женская сборная Азербайджана по волейболу провела второй матч на чемпионате Европы, который проходит в четырех странах.

Напомним, что в первой игре мы обыграли Хорватию со счетом 3:2.

Турнирное положение в группе «С» после 2 туров:

1.Голландия – 2 победы, 6 очков

2.Хорватия – 1, 4

3.Венгрия – 1, 3

4.Румыния – 1, 3

5.Азербайджан – 1, 2

6.Эстония – 0, 0.

Отметим, что главным критерием при распределении команд по местам в группах является количество побед. Затем идет количество набранных очков. За победы со счетом 3:0 и 3:1 выигравшие команды получают по 3 очка, а проигравшие – 0. За победы с результатом 3:2 победители получают по 2 очка, а проигравшие – по 1.

26 августа подопечные Джованни Капрары сыграют с Венгрией (матч начнется в 22:30 по бакинскому времени), 26-го – с Эстонией (17:30), 29-го – с Румынией (17:30).

Всего в чемпионате участвуют 24 сборные, разделенные на 4 группы. Помимо Будапешта, матчи проходят в турецкой Анкаре, польской Лодзи и словацкой Братиславе. Из каждой группы по 4 команды выйдут в 1/8 финала.