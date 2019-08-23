В Исмаиллы во время поминок обрушился дом есть раненые
В Исмаиллы в селе Балик во время поминок обрушился пол двухэтажного дома, сообщает Report.
По предварительной версии, местные жители собрались на поминки, но пол двухэтажного дома обрушился, не выдержав тяжести.
В результате несколько женщин получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Исмаиллинскую центральную районную больницу. По словам врачей, состояние женщин среднетяжелое.
По факту обрушения дома соответствующие органы ведут разбирательство.