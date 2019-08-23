В Исмаиллы во время поминок обрушился дом есть раненые

В Исмаиллы в селе Балик во время поминок обрушился пол двухэтажного дома, сообщает Report.

По предварительной версии, местные жители собрались на поминки, но пол двухэтажного дома обрушился, не выдержав тяжести. 

В результате несколько женщин получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Исмаиллинскую центральную районную больницу. По словам врачей, состояние женщин среднетяжелое.

По факту обрушения дома соответствующие органы ведут разбирательство.

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