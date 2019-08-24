Сегодня групповая команда Азербайджана выступила в двух финалах и завоевала еще две медали.

В финале с пятью мячами наши спортсменки заняли 2-е место, уступив только Украине. А в финале с тремя обручами и двумя парами булав азербайджанская команда стала бронзовым призером после Украины и Израиля.

Напомним, что вчера в многоборье Азербайджан завоевал серебро. Таким образом, наши групповички покидают Румынию с тремя медалями.

Также стоит отметить, что в одном из сегодняшних индивидуальных финалов приняла участие наша гимнастка Зохра Агамирова. В финале с мячом она заняла 7-е место.