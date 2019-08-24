Оказывается, в Азербайджане нет промышленного пчеловодства новые вопросы
В последнее время во всем мире наблюдается массовая гибель пчел. Так, за три месяца в Бразилии погибло более 500 миллионов пчел. Наибольшие масштабы их гибели зафиксированы в провинции Риу-Гранди-ду-Сул.
Как сообщает haqqin.az, в ходе разбирательства стало ясно, что причиной гибели пчел стали агрохимикаты и пестициды.
Еще в апреле этого года страны ЕС приняли закон, запрещающий использование в сельском хозяйстве 193 наименований препаратов, содержащих токсичные вещества неоникотиноид и фипронил. Однако этот закон, прозванный «пакет яда», подвергся массированной критике в Бразилии и использование этих химических веществ там не было запрещено. В результате пчеловодческим хозяйствам был нанесен колоссальный ущерб.
В других частях света ситуация также не внушает оптимизма. Например, в прошлом году в Соединенных Штатах из каждых десяти пчелиных семей погибли четыре. Массовая гибель этих трудолюбивых насекомых зафиксирована и в 20 регионах России.
Но какова ситуация в пчеловодческих хозяйствах Азербайджана? Используются ли в нашей стране пестициды, содержащие токсичные химические вещества?
С этими вопросами мы обратились в Ассоциацию пчеловодов Азербайджана. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии ассоциации Шахин Джафарли сообщил haqqin.az, что промышленного пчеловодства в Азербайджане практически нет, потому и массовой гибели пчел не наблюдается. По его словам, пчеловодство в стране концентрируется в основном в горных районах. Там, где выращивают зерновые и хлопок, пчел держат вдали от посевных площадей и случаи их гибели наблюдаются редко.
«У нас кормовая база для пчеловодства ограниченная. Поэтому пчеловоды стараются переносить своих пчел туда, где есть кормовая база. Ранней весной основой кормления пчел является в основном акация, поэтому все пчеловоды переносят пасеки в акациевые леса. После этого начинается сезон палиуруса (держидерево), и пчеловоды перебрасывают свои ульи в места, где растут эти кустарники. Есть и районы люцерны, где тоже не применяют химикаты. В низменных районах, где выращивается хлопок, также получают мед, но хлопковый мед быстро сахарится, поэтому он не пользуется популярностью», - сказал Шахин Джафарли.
По словам специалиста, в некоторых случаях ранней весной можно наблюдать падёж пчел. Это может быть из-за того, что кто-то из пчеловодов держит свои улья вблизи гор и пчелы могут отравиться от обработанных химикатами деревьев. В редких случаях падёж этих насекомых наблюдается вблизи хлопковых полей, в частности такое было в Зардабском и Саатлинском районах. Это происходит от того, что при химической обработке полей ветер заносит отравляющие вещества в близлежащие пчеловодческие хозяйства.
В странах с промышленным пчеловодством засаживают тысячи гектаров медоносными растениями, и ульи размещаются именно там. Опыление пчелами повышает урожайность. А когда поля обрабатываются химией, то пчеловодов оповещают об этом.
Шахин Джафарли отмечает, что при массовом падеже пчел ассоциация проводит расследование, и выясняется, что в 50, а иногда и 70 процентах случаев такое происходит из-за самих пчеловодов. Новые технологии не внедряются, условия хранения плохие, приобретаются дешевые, просроченные лекарства.
Что касается опасных пестицидов, то, по словам эксперта, запрещенные в некоторых европейских странах препараты могут попасть и в Азербайджан. Но у нас есть лаборатории для предотвращения подобных случаев: «После распада Советского Союза появились проблемы с поставками пестицидов, с химической обработкой полей и деревьев. Ранее это делало государство и информировало пчеловодов. Сейчас пчеловоды не знают про химические обработки частных компаний. Два года назад в стране произошел крупный – до 70-80 тысяч семей – падеж пчел. Прежде эта сфера была без надзора, но в последнее время контроль налажен», - заверил Ш. Джафарли.
Для предотвращения проблем в пчеловодстве между Государственной службой фитосанитарного контроля и отделами Ассоциации пчеловодов подписано соглашение, по которому владельцев пчеловодческих хозяйств предупреждают о начале химической обработки. Однако законодательство не позволяет контролировать частные компании по обработке химикатами. Эксперт считает, что законодательство необходимо доработать, чтобы восполнить этот пробел. После внесения поправок частные компании можно будет обязать информировать пчеловодов о начале обработки химикатами, с тем чтобы не навредить такому важному продукту, как мед.
Следует отметить, что пчелоопыление значительно повышает урожайность плодовых и ягодных растений, а также многих кормовых и продовольственных культур. Большую опылительную работу проводят пчелы в садах и ягодниках, увеличивая при этом урожай. Опылительная деятельность пчел также повышает урожай овощей и бахчевых культур.