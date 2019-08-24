В последнее время во всем мире наблюдается массовая гибель пчел. Так, за три месяца в Бразилии погибло более 500 миллионов пчел. Наибольшие масштабы их гибели зафиксированы в провинции Риу-Гранди-ду-Сул.

Как сообщает haqqin.az, в ходе разбирательства стало ясно, что причиной гибели пчел стали агрохимикаты и пестициды.

Еще в апреле этого года страны ЕС приняли закон, запрещающий использование в сельском хозяйстве 193 наименований препаратов, содержащих токсичные вещества неоникотиноид и фипронил. Однако этот закон, прозванный «пакет яда», подвергся массированной критике в Бразилии и использование этих химических веществ там не было запрещено. В результате пчеловодческим хозяйствам был нанесен колоссальный ущерб.

В других частях света ситуация также не внушает оптимизма. Например, в прошлом году в Соединенных Штатах из каждых десяти пчелиных семей погибли четыре. Массовая гибель этих трудолюбивых насекомых зафиксирована и в 20 регионах России.

Но какова ситуация в пчеловодческих хозяйствах Азербайджана? Используются ли в нашей стране пестициды, содержащие токсичные химические вещества?

С этими вопросами мы обратились в Ассоциацию пчеловодов Азербайджана. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии ассоциации Шахин Джафарли сообщил haqqin.az, что промышленного пчеловодства в Азербайджане практически нет, потому и массовой гибели пчел не наблюдается. По его словам, пчеловодство в стране концентрируется в основном в горных районах. Там, где выращивают зерновые и хлопок, пчел держат вдали от посевных площадей и случаи их гибели наблюдаются редко.

«У нас кормовая база для пчеловодства ограниченная. Поэтому пчеловоды стараются переносить своих пчел туда, где есть кормовая база. Ранней весной основой кормления пчел является в основном акация, поэтому все пчеловоды переносят пасеки в акациевые леса. После этого начинается сезон палиуруса (держидерево), и пчеловоды перебрасывают свои ульи в места, где растут эти кустарники. Есть и районы люцерны, где тоже не применяют химикаты. В низменных районах, где выращивается хлопок, также получают мед, но хлопковый мед быстро сахарится, поэтому он не пользуется популярностью», - сказал Шахин Джафарли.