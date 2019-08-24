Неопознанный беспилотник убил бойцов «Хезболлы» в Ираке
В районе иракского города Эль-Каим, недалеко от границы с Сирией, беспилотник без опознавательных знаков атаковал два автомобиля, принадлежащих шиитским вооруженным формированиям, сообщает ливанский телеканал «Аль-Маядин».
Телеканал, со ссылкой на собственного корреспондента, отмечает, что оба автомобиля принадлежали 45-му подразделению сил народной мобилизации, так называемому иракскому отряду «Хезболлы».
По предварительной информации, в результате атаки убит полевой командир шиитского народного ополчения Ирака. Телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что в результате атаки с воздуха на границе Ирака и Сирии погибли шесть человек.