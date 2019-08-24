Трамп захотел Гренландию? Там много нефти и там уже Китай! суть вопроса
Заявления Дональда Трампа о готовности приобрести Гренландию вызвали шквал эмоций и критики. Но президент США не ошибается относительно важности этого острова для Америки в новом тысячелетии. Его инициатива - это ответ на глобальный вызов Китая.
Необычайно интересно было наблюдать за тем, с каким энтузиазмом средства массовой информации, политики и эксперты кинулись рвать инициативу Дональда Трампа в отношении Гренландии. Американского президента в чем только не обвиняли, вплоть до некомпетентности и откровенной глупости, но свора критиков не удосужилась сделать элементарного - прочесть хотя бы несколько серьезных материалов по истории вопроса.
Впрочем, порою мы слишком требовательны к тем, чье мнение приносит в наш дом Интернет, телевидение, радио или же газета. «Прогрессивная международная общественность» уже вынесла Трампу приговор - «в президенты не годен» и упорно отстаивает его, этого приговора, правильность. Вполне логично - ведь иначе придется признать, что они сами абсолютно некомпетентны в большинстве вопросов, о которых пишут, что кроме амбиций у них почти ничего и нет. Психологический надлом может приключиться, стресс, отчаяние и антидепрессанты.
Но это их трудности, пусть сами разбираются со своими тараканами. А нас с вами, уважаемый читатель, ждет увлекательное занятие - разбирательство в этой истории с географией, которую предложил нам Дональд Трамп.
И начать стоит с того, что это уже третье за последние 70 лет американское предложение о приобретении Гренландии. Первое было сделано в 1946-м, еще при Трумэне, второе – в 1967 году. Понятно, что оба они были связаны с противостоянием США - СССР, в парадигме которого Гренландия рассматривалась как геостратегическая срединная точка между Западным полушарием и Европой. А авиабаза в Туле на ней, созданная на пике борьбы с нацистами в 1943 году, - как форпост, охраняющий рубежи от советского проникновения.
Изменение климата, ставшее особенно заметным в последние десятилетия, вновь вернуло Гренландии ее былое стратегическое значение. Ранее на 80% покрытая льдом территория преображается на глазах - растаял ледник Окйекудль, на южной части острова выращиваются корнеплоды, но самое главное - остров и прилегающий шельф становятся доступными для горнодобывающей промышленности и нефтегазовых изысканий.
Если еще пять лет назад разговоры о широкомасштабной экономической деятельности здесь были фантазиями, то сегодня нефть на прилегающем шельфе, редкоземельные минералы, уран и цинк Кванефьельда стали самой что ни на есть будничной реальностью. Согласно оценкам Геологической службы США, под шельфом Гренландии залегает почти 50 миллиардов баррелей нефти и газа - почти вдвое больше всей нефти Северного моря.
«Арктической гонке», жесткой борьбе за шельфы и права на их геологическое освоение, новой битве за Северный морской путь в масс-медиа уделяется не так уж много, мягко говоря, внимания. Между тем это борьба - один из главных факторов, определяющих геополитику XXI века. И характер американо-китайского противостояния, поскольку с января 2018 года Китай объявил себя «почти арктическим государством». Тем самым заявив о своих претензиях и на прокладку Северного морского пути (СМП), субподрядчиком по сооружению которого для него де-факто выступает Россия, и на участие в разделе шельфа Арктики.
Тем, кто хохочет над гренландскими претензиями Трампа, неплохо бы знать - Google вам в помощь - о той активности, которую развил Пекин на этом острове. Китайцы занимаются расширением пропускной способности трех аэропортов Гренландии, включая удлинение взлетно-посадочных полос, уже участвуют в развитии инфраструктуры, необходимой для начинающего туризма.
Бизнес Китая активно инвестирует в минеральный сектор Гренландии, получив более пятидесяти разрешений на ведение геологоразведочных работ по всему острову. А разработку упоминавшихся выше редкоземельных минералов, урана и цинка ведет… австралийско-китайское партнерство.
Но и это не все. Пекин уже строит здесь научно-исследовательскую базу и спутниковую станцию, а в конце 2016-го года пытался приобрести заброшенную военно-морскую базу США - и только решительное вмешательство правительства Дании, в ведении которой остается оборона и внешняя политика Гренландии, предотвратило эту сделку.
Гренландия - обширная территория, насчитывающая всего 56 000 жителей - стремится к полной независимости, но за вопросом «когда она ее получит?» следует второй - «на какие деньги она будет поддерживать свой суверенитет?» А потому - важны иностранные инвестиции, и особо разборчивым в их источнике здесь быть не приходится, Китай щедр, этим надо пользоваться, в конце концов, у него берет практически весь мир.
При этом интерес Китая здесь не является исключительно экономическим - остров становится для него второй, после России, точкой входа в арктические дела, причем точкой прямо на срединной линии, лучше и мечтать нельзя. США уже не единственная страна, которая стремится закрепиться в Гренландии для того, чтобы укрепить свои позиции в «битве за Арктику и ее ресурсы». Какой глупый Трамп, зачем ему этот «остров льда», ха-ха-ха…
Необходимо заметить, что у целого ряда серьезных политиков и экспертов, редко появляющихся в ток-шоу, нет у них на это времени, работы много - на заявление Трампа была совершенно иная реакция. Критика присутствовала, но исключительно из-за бесцеремонности, с которой американский президент озвучил свою идею.
В том, что Трамп нисколько не ошибается в важности Гренландии для Соединенных Штатов, - не сомневается никто. Так же как никто не сомневается в контексте, в котором американский президент заговорил на эту тему - противостояние «арктическому» вызову со стороны КНР и приобретение более серьезных - не Аляской единой, тоже, кстати, купленной - позиций в предстоящей борьбе за Арктику и ее ресурсы.
Но критикуя Трампа за форму сделанного предложения, зачастую упускается из виду, что это его десятилетиями отработанный на бизнес-партнерах стиль, фирменная «изюминка», личная «фишка» - назовите как угодно. Сначала - ошарашить масштабным и нестандартным решением. Затем - начать торг, в ходе которого постепенно откусывать отдельные участки обороны оппонента. И, наконец, получить в итоге именно то, что планировалось с самого начала, но искусно маскировалось бесцеремонностью и нахрапом.
Присмотритесь внимательно - именно так Трамп на международной арене действовал уже не раз. Ответная реакция всегда была одинаковой: бред, это невозможно, да он сумасшедший, быть войне… Но некоторое время спустя настроение менялось - а в этом что-то есть, нужно подумать, после чего событие входили в русло, выгодные американскому президенту. Просто прошло еще не так много времени, чтобы объективно оценить реальные итоги его инициатив.
Так и с Гренландией. Трамп начал свой гамбит, который наверняка не приведет в краткосрочной перспективе к успеху. Гренландцы и датчане пока даже обсуждать идею президента США не намерены. Но гамбит - это далеко не вся партия. Вскоре в административном центре Гренландии, городе Нуук, откроется консульство США, задачей которого будет «углубление связей с властями Гренландии и местным населением».
Культура, обмены, контакты, гранты - все как обычно, как по учебнику «мягкого проникновения». Через несколько лет настроение местных ведь и поменяться может. А там и до референдума о добровольном вхождении в качестве нового штата в состав США недалеко.