Заявления Дональда Трампа о готовности приобрести Гренландию вызвали шквал эмоций и критики. Но президент США не ошибается относительно важности этого острова для Америки в новом тысячелетии. Его инициатива - это ответ на глобальный вызов Китая.

Необычайно интересно было наблюдать за тем, с каким энтузиазмом средства массовой информации, политики и эксперты кинулись рвать инициативу Дональда Трампа в отношении Гренландии. Американского президента в чем только не обвиняли, вплоть до некомпетентности и откровенной глупости, но свора критиков не удосужилась сделать элементарного - прочесть хотя бы несколько серьезных материалов по истории вопроса.

Впрочем, порою мы слишком требовательны к тем, чье мнение приносит в наш дом Интернет, телевидение, радио или же газета. «Прогрессивная международная общественность» уже вынесла Трампу приговор - «в президенты не годен» и упорно отстаивает его, этого приговора, правильность. Вполне логично - ведь иначе придется признать, что они сами абсолютно некомпетентны в большинстве вопросов, о которых пишут, что кроме амбиций у них почти ничего и нет. Психологический надлом может приключиться, стресс, отчаяние и антидепрессанты.

Но это их трудности, пусть сами разбираются со своими тараканами. А нас с вами, уважаемый читатель, ждет увлекательное занятие - разбирательство в этой истории с географией, которую предложил нам Дональд Трамп.

И начать стоит с того, что это уже третье за последние 70 лет американское предложение о приобретении Гренландии. Первое было сделано в 1946-м, еще при Трумэне, второе – в 1967 году. Понятно, что оба они были связаны с противостоянием США - СССР, в парадигме которого Гренландия рассматривалась как геостратегическая срединная точка между Западным полушарием и Европой. А авиабаза в Туле на ней, созданная на пике борьбы с нацистами в 1943 году, - как форпост, охраняющий рубежи от советского проникновения.

Изменение климата, ставшее особенно заметным в последние десятилетия, вновь вернуло Гренландии ее былое стратегическое значение. Ранее на 80% покрытая льдом территория преображается на глазах - растаял ледник Окйекудль, на южной части острова выращиваются корнеплоды, но самое главное - остров и прилегающий шельф становятся доступными для горнодобывающей промышленности и нефтегазовых изысканий.

Если еще пять лет назад разговоры о широкомасштабной экономической деятельности здесь были фантазиями, то сегодня нефть на прилегающем шельфе, редкоземельные минералы, уран и цинк Кванефьельда стали самой что ни на есть будничной реальностью. Согласно оценкам Геологической службы США, под шельфом Гренландии залегает почти 50 миллиардов баррелей нефти и газа - почти вдвое больше всей нефти Северного моря.

«Арктической гонке», жесткой борьбе за шельфы и права на их геологическое освоение, новой битве за Северный морской путь в масс-медиа уделяется не так уж много, мягко говоря, внимания. Между тем это борьба - один из главных факторов, определяющих геополитику XXI века. И характер американо-китайского противостояния, поскольку с января 2018 года Китай объявил себя «почти арктическим государством». Тем самым заявив о своих претензиях и на прокладку Северного морского пути (СМП), субподрядчиком по сооружению которого для него де-факто выступает Россия, и на участие в разделе шельфа Арктики.