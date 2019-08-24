Приезд Зарифа на саммит G7 удивил Трампа

Президент США Дональд Трамп не был предупрежден о том, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф приедет во французский Биарриц, где проходит саммит G7, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, присутствие Зарифа "стало сюрпризом" для Трампа. При этом представитель Белого дома подчеркнул, что каких-либо планов провести встречу между иранским министром и представителями американской администрации в Биаррице в настоящий момент нет.

На просьбу прокомментировать сообщения о том, что Зариф приехал в Биарриц, Трамп ответил: «Без комментариев».

Ранее Agence France-Presse сообщило, что Зариф прибыл на саммит по приглашению французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана "для продолжения консультаций между представителями Ирана и Франции". Министры внешнеполитических ведомств двух стран уже провели встречу на полях G7.