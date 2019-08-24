Нетаньяху пригрозил странам региона

Любая страна региона, которая предоставит свою территорию для атак на Израиль, столкнется с последствиями. С таким заявлением выступил сегодня премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе посещения северных районов страны, сообщает ТАСС.

"Мы не потерпим нападений на Израиль со стороны какой-либо страны региона. Каждое государство, которое позволит использовать свою территорию для нападений на Израиль, столкнется с последствиями, подчеркиваю - государство столкнется с последствиями", - цитирует слова Нетаньяху его пресс-служба.

"В ходе крупной операции сил безопасности мы обнаружили, что иранское спецподразделение "Аль-Кудс" направило в Сирию отряд боевиков для совершения убийств израильтян на Голанских высотах с помощью дронов, начиненных взрывчаткой. Благодаря смелым решениям, оперативным и разведывательным действиям Армии обороны Израиля мы опередили боевиков и предотвратили нападение, избежав серьезных терактов", - заявил израильский премьер.