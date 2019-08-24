Трамп и Зариф могут встретиться?
Администрация США не исключает возможности встречи президента Дональда Трампа с прибывшим на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщает ТАСС.
Министр финансов США Стивен Мнучин на полях саммита прокомментировал возможность такого развития событий.
«Как ранее говорил президент, если Иран хочет сесть за стол переговоров, США не будут выставлять предварительных условий для таких переговоров», - цитируют Мнучина Agence France-Presse и Reuters.