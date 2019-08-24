Теперь лидер «Хезболлы» угрожает Израилю

«Хезболла» не оставит без ответа попытку израильских беспилотников атаковать ее объекты в Бейруте, заявил в телеобращении к своим сторонникам лидер партии Хасан Насрулла, передает телеканал Al Mayadeen.

«Мы будем сбивать израильские беспилотники нашими ракетами и не позволим им беспрепятственно летать в ливанском небе», - подчеркнул политик, по словам которого, появление в небе Бейрута боевых беспилотников говорит о том, что израильтяне «хотят осуществить в Ливане сценарий диверсий, подобный тому, который они реализуют сейчас при американской поддержке в Ираке против «Аль-Хашд аш-Шааби».

«Мы положим конец вторжениям беспилотников, потому что действия Израиля представляют собой нарушение правил перемирия, установленных принятой в 2006 году резолюцией 1701 Совбеза ООН», - сказал Насрулла.