Эрдоган: Антитурецкие сценарии в регионе не пройдут

Турция намерена довести до логического завершения операции против террористов ПКК на севере Ирака. Об этом, как передает Anadolu, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в провинции Трабзон.

«Операции против террористов за границами Турции будут доведены до логического завершения», - подчеркнул президент, выразив при этом соболезнования семьям турецких солдат, погибших в столкновениях с курдскими террористами на севере Ирака.

Кроме того, турецкий лидер отметил, что попытки формирования у южных границ Турции зоны, подконтрольной террористам, провалились благодаря усилиям Анкары. По его словам, Анкара наносит решительный удар по антитурецким сценариям: «Это касается не только ситуации в Сирии, но и положения в восточной части Средиземного моря».