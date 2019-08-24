В Армении заявили о подготовке к свержению Пашиняна

Неадекватность действующей власти в Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном может стоить армянскому народу большой крови, заявил лидер партии «Национальное согласие» Арам Арутюнян в интервью газете «Голос Армении», пишет в своей статье агентство «Красная весна».

«В лице Пашиняна мы имеем дело с человеком крайне неуравновешенным, который способен на неадекватные поступки даже от трусости. Мы не знаем, как он поступит, если, к примеру, у стен правительства соберется 10 тысяч граждан, которые потребуют от него подать в отставку и не будут расходиться несколько дней», — говорит Арутюнян.

По мнению лидера «Национального согласия», процессы, которые начнутся в Армении осенью, неизбежно приведут к смене власти, и потому общество следует подготовить к этим процессам, разъяснить происходящее, чтобы избежать кровопролития.

Новый альянс, который определит судьбу страны, по мнению Арутюняна, возникнет в формате «консенсус минус один». В роли единицы может оказаться не только лично премьер Пашинян, но и «те силы, которые оказывают ему явное и скрытое содействие».

В то же время, полагает Арутюнян, возглавить консенсус должен экс-президент Армении Роберт Кочарян.