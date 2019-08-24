«Карабах» разгромил «Габалу» во 2-м туре Премьер-лиги

« Карабах » на родной «Азерсун Арене» уверенно разобрался с «Габалой» - 3:0. Отличились Ричард Алмейда (61-я минута, с пенальти), Магайе Гейе (63-я) и Абделла Зубир (79-я).

Сегодня в рамках 2-го тура чемпионата Азербайджана по футболу состоялись два матча.

Как известно, в ближайший четверг «Карабах» выйдет на важнейший матч Лиги Европы против североирландского «Линфилда», чтобы отыграть гостевое поражение со счетом 2:3.

Также сегодня «Сабах» на домашнем стадионе под названием «Банк Республика Арена» уступил «Кешля» со счетом 0:1.

Заключительный матч тура состоится завтра. В 19:00 в Зиря местный одноименный клуб примет «Нефтчи».

Вчера «Сумгаит» дома уступил «Сабаилу» - 0:3.

Турнирное положение

1. «Сабаил» - 6 очков (2 матча)

2. «Карабах» - 6 (2)

3. «Кешля» - 3 (2)

4. «Сумгаит» - 3 (2)

5. «Нефтчи» - 1 (1)

6. «Сабах» - 1 (2)

7. «Зиря» - 0 (1)

8. «Габала» - 0 (2)