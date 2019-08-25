Иран попросил Запад о «жесте доброй воли»

О предложении Тегерана стало известно уже после приезда в Биарриц главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. В частности, в Иране заявили, что «жестом доброй воли» со стороны Запада было бы предоставление разрешения на экспорт как минимум 700 тысяч баррелей нефти в день (с доведением этого показателя до 1,5 млн баррелей в день), а также размораживание счетов Исламской Республики за рубежом, пишет РБК.

В обмен в Тегеране заявили о готовности отказаться от действий, противоречащих ядерной сделке 2015 года, а также содействовать разрешению противоречий на Ближнем Востоке. При этом иранские представители не согласились с предложенным Францией планом, в соответствии с которым Исламская Республика должна была ограничить свою ракетную программу. Не намерены в Иране и отказываться от своей ядерной программы.