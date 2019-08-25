Помпео и Нетаньяху обсудили авиаудары Израиля по Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону удары ВВС Израиля по иранским силам "Аль-Кудс" (силы специального назначения Корпуса стражей исламской революции) в Сирии. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, передает ТАСС.

"Госсекретарь выразил поддержку праву Израиля на самооборону от угроз, которые представляет Корпус стражей исламской революции, а также праву предпринимать действия, нацеленные на предотвращение непосредственных угроз нападения на силы и средства Израиля в регионе.

Госсекретарь и премьер-министр обсудили то, как Иран использует Сирию в качестве плацдарма для того, чтобы угрожать Израилю и его соседям. Премьер-министр отметил, что Израиль будет наносить удары по угрожающим Израилю целям КСИР, где бы они ни находились", - отметила она.