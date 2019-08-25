Трамп поссорился с лидерами «Большой семерки» из-за России британские СМИ
Президент США Дональд Трамп на саммите в Биаррице поссорился со своими коллегами из «Большой семерки», настаивая на том, что Россия должна вернуться в G7, отвергнув аргументы остальных лидеров, выступивших против этой инициативы. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на свои дипломатические источники.
По их информации, американский лидер подчеркнул, что присутствие России необходимо для обсуждения таких вопросов, как Иран, Сирия и КНДР.
Из всех лидеров «Большой семерки», находящихся за столом, свою поддержку американскому лидеру предложил только уходящий в отставку премьер Италии Джузеппе Конте, пишет издание. Премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет. Остальные — премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Евросовета Дональд Туск — решительно выступили против возвращения России.
По словам собеседника издания, в этот момент обстановка начала накаляться: «Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась семьей, клубом, сообществом либеральных демократий, и поэтому они сказали Трампу о невозможности позволить вернуться президенту России Владимиру Путину, который этому не соответствует».