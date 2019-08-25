Президент США Дональд Трамп на саммите в Биаррице поссорился со своими коллегами из «Большой семерки», настаивая на том, что Россия должна вернуться в G7, отвергнув аргументы остальных лидеров, выступивших против этой инициативы. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на свои дипломатические источники.

По их информации, американский лидер подчеркнул, что присутствие России необходимо для обсуждения таких вопросов, как Иран, Сирия и КНДР.