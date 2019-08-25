Касем Сулеймани: «Эта операция станет последней для Израиля»

«Эта безумная операция, без сомнения, станет последней для Израиля», - написал Сулеймани в твиттер.

Командующий подразделением «Силы Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани прокомментировал ракетный удар Армии обороны Израиля по иранским объектам в Сирии к юго-востоку от Дамаска, передает NEWSru.co.il.

Ранее в воскресенье пресс-служба ЦАХАЛ распространила спутниковый снимок, на котором были отмечены цели в районе Акраба, к юго-востоку от Дамаска, которые были атакованы израильской армией. Судя по схеме, предоставленной военными, были атакованы три цели: здание, в котором находились боевики, склад, на котором хранились беспилотные самолеты, а также пост охраны на воротах объекта, контролировавшегося иранскими «Силами Аль-Кудс».

По данным Армии обороны Израиля, беспилотник-камикадзе иранского производства планировалось запустить в сторону израильской территории с площадки, расположенной неподалеку от границы Израиля.

Начальник генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Авив Кохави заявил на совещании, что за подготовкой планировавшейся атаки стоит генерал Касем Сулеймани.