Советник Путина поздравил Мехрибан Алиеву: «Я восхищаюсь этой красивой и умной женщиной»

Советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой в интервью Вестнику Кавказа прежде всего подчеркнул значимость той работы, которую Мехрибан Алиева проводит как президент Фонда Гейдара Алиева. "Я очень высоко оцениваю ее деятельность, хорошо заметную в публичном пространстве – и университетские, образовательные программы, и культурные программы, реализуемые под ее руководством, в том числе, в России", - сказал он.

"Я знаю, что помимо того, что выходит в публичное пространство, проделывается огромная работа во благо простых людей. Это большой, обстоятельный, многолетний труд, который дает свои яркие плоды и создает фундамент на длительное будущее. Мехрибан Алиева делает с большим достоинством и государственные дела на посту первого вице-президента, и в то же время, очень важные гуманитарные дела. Я всегда с восхищением наблюдаю за этой красивой и умной женщиной", - заявил советник президента России по вопросам культуры.

В свою очередь глава межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев напомнил, что в странах Востока женщин-политиков можно пересчитать по пальцам. "Тем ценней пример Мехрибан Алиевой, на деле доказывающей, что женщина может сделать впечатляющую карьеру в политике и достойно представить свою страну всему миру. Мехрибан Алиева неустанно борется за сохранение исторического и культурного достояния Азербайджана; она сумела вывести азербайджанскую гимнастику на мировую арену; благодаря ее стараниям в республике проведено немало мероприятий международного уровня", - перечислил он.

"Фонд Гейдара Алиева, который возглавляет первая леди Азербайджана, славится добрыми делами не только на родине, где он помогает социально уязвимым слоям населения, но и во многих странах. В частности, у нас в России средства фонда дали вторую жизнь школам в Москве, Ульяновске и Дербенте, а в Астрахани построен Мост дружбы России и Азербайджана. Я считаю, что вклад Мехрибан Алиевой в развитие отношений между нашими странами по достоинству характеризует награждение орденом Дружбы, который присваивают только по-настоящему выдающимся личностям", - заметил Дмитрий Савельев.

"Я восхищаюсь этой потрясающей женщиной, матерью троих детей, которая демонстрирует миру образ женщины современного Азербайджана и служит эталоном верности, изящества и доброты", - добавил руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан.