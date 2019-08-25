В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов в рамках встреч с жителями столичных поселков для изучения и решения их проблем провел накануне встречу с жителями поселка Говсан Сураханского района.

Несмотря на то, что был нерабочий день, наряду с главой Исполнительной власти Баку во встрече с сотнями жителей поселка и представителями соседних поселков приняли участие глава Исполнительной власти Сураханского района Ильгар Аббасов, руководители соответствующих служб и хозяйств столицы и района. Чиновники стоя выслушали обращения и жалобы граждан, что вызвало особое одобрение жителей поселка.

В начале встречи был заслушан доклад о проделанной работе представителя Исполнительной власти Сураханского района по поселку Говсан Агасалима Алиева.

В доверительной обстановке и в традиционном формате «Открытый микрофон» жители поселка выразили глубокую благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за проведенные в Баку работы по благоустройству, в частности в поселке Говсан, за его заботу и внимание, однозначно поддержав политический курс главы государства.