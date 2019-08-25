Эльдар Азизов в Говсане… Чиновники стоя выслушивают жалобы людей фото
В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов в рамках встреч с жителями столичных поселков для изучения и решения их проблем провел накануне встречу с жителями поселка Говсан Сураханского района.
Несмотря на то, что был нерабочий день, наряду с главой Исполнительной власти Баку во встрече с сотнями жителей поселка и представителями соседних поселков приняли участие глава Исполнительной власти Сураханского района Ильгар Аббасов, руководители соответствующих служб и хозяйств столицы и района. Чиновники стоя выслушали обращения и жалобы граждан, что вызвало особое одобрение жителей поселка.
В начале встречи был заслушан доклад о проделанной работе представителя Исполнительной власти Сураханского района по поселку Говсан Агасалима Алиева.
В доверительной обстановке и в традиционном формате «Открытый микрофон» жители поселка выразили глубокую благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за проведенные в Баку работы по благоустройству, в частности в поселке Говсан, за его заботу и внимание, однозначно поддержав политический курс главы государства.
Взявший на встрече слово житель поселка Говсан Кямаледдин Гадимов поблагодарил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву за ее вклад в социально-экономическое развитие поселка, за ее заботу и внимание к строительству и ремонту объектов образования, медицины и культуры в поселке. Пользуясь случаем, он поздравил Мехрибан ханум с днем рождения и пожелал ей успехов в ее дальнейшей работе. Участники встречи единогласно присоединились к этому поздравлению и стоя долгими аплодисментами поддержали его.
Присоединившись к поздравлениям, Эльдар Азизов отметил: «Наша история очень древняя и богатая, она охватывает тысячелетия. Мехрибан ханум – одна из самых выдающихся женщин в многовековой истории Азербайджана. Своей многогранной деятельностью она утверждает новую политическую культуру в нашей стране и в восточном мире».
Выступивший перед жителями поселка глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов заявил, что сегодня столица стремительно развивается и принимает современный вид. Азизов подчеркнул, что политика, проводимая президентом Ильхамом Алиевым, носит общенациональный характер и основой каждого предпринятого в этом направлении шага является ценность гражданина. Рассказывая о широкомасштабных работах по созиданию и благоустройству в столице, Эльдар Азизов сказал: «Глава государства поставил задачу обеспечить еще большее развитие поселков Баку».
На встрече, которая прошла в форме интересного диалога, выступил 31 житель поселка. Все обращения и жалобы были выслушаны и даны соответствующие указания для их скорейшего решения. Обращения в основном касались проблем водопровода, ремонта и освещения поселковых дорог, бездомных животных, документацией частных домов, строительством нового детсада, дополнительного корпуса школы и др.
Все обращения и предложения были взяты под контроль.