Торговые войны между США и Китаем обвалили цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок снижаются четвертую сессию подряд на фоне ухудшения торговых отношений между США и Китаем.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подешевели на $0,59 (0,99%) - до $58,75 за баррель. На торгах в прошлую пятницу цена понизилась на $0,58 (0,97%) и составляла на закрытие $59,34 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшилась на $0,61 (1,13%), до $53,56 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на $1,18 (2,13%), до $54,17 за баррель.

Как сообщалось, в ответ на действия Вашингтона власти Китая приняли решение ввести дополнительные пошлины на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год. Пошлины будут введены в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года.

Кроме того, власти КНР введут 5%-ную пошлину на поставки нефти из Соединенных Штатов со следующего месяца. Тариф на нефть вводится впервые.