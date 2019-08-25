Тамилла Алиева 10:15

Одна из популярнейших и самых крупномасштабных в стране программ корпоративной социальной ответственности (КСО), осуществляемых Bakcell накануне 10-летия ее создания была удостоена высокой награды сразу тремя «монстрами» государственных и общественных структур - Министерства экономики и промышленности республики, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Национальной конфедерации организаций предпринимателей (КПА). Эту награду, подтверждающую всеобщее признание ее практической деятельности, вручал сам глава Министерства экономического развития Шахин Мустафаев.

А незадолго до этого резонансного события, программе Bakcell по корпоративной социальной ответственности в номинации «Проект года по оказанию поддержки молодым предпринимателям» была вручена национальная премия Milli KSM Mükafatı 2018. Особо отмечалось детище Bakcell «Начни и совершенствуй свой бизнес», которую компания проводила в сотрудничестве с Ассоциацией «Детские деревни SOS Азербайджан»… Обычному владельцу телефонного аппарата компания Bakcell известна как надежнейший оператор связи - позвонил, переговорил, отправил или получил нужное сообщение, прочитал информационные материалы со всего мира, оставил, если захочется, комментарий, получил необходимую справку и… все без проблем. А вот о ее многогранной деятельности, снискавшей международное признание и о том, как она осуществляется, обыватель даже не задумывается. Ему невдомек, что за всем этим стоит работа глобальной значимости, имеющей непосредственное отношение к нашей с вами практической деятельности, когда все, так сказать, без проблем. Но эту ставшую реальностью ипостась, осуществляют выстраданные специалистами высокого класса те или иные программы, которые определяют их бесперебойность и филигранную точность. Те самые программы, что по замыслу и идее их разработчиков призваны и на деле обусловливают основополагающую норму развития и становления социальной составляющей нашего с вами бытия. Положим, мало кому известно, что Bakcell - одна из первых компаний в стране, что начала поддерживать различные проекты, связанные с развитием стартапов, то есть абсолютно новых финансовых начинаний, созданных для многочисленного отряда предпринимателей в целях поиска оптимальных путей к необходимому им получению доходов. И тем умнейшим проектом стал запуск AppLab, оборудование и программное обеспечение которого, при поддержке фирмы Bakcell осуществили высококлассные инженеры-электронщики Азербайджана. Благодаря их скрупулезно продуманному инновационному подходу начинающие бизнесмены ныне получают доступ к оснащенному по последнему слову техники центру AppLab, методично обеспечивающему четкость процесса обучения, бесплатный доступ в интернет, а также освоение аппаратуры для разработки и тестирования того или иного продукта.

Более того, в совместном тесном сотрудничестве с Центром инкубации и акселерации INNOLAND Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте страны, Bakcell успешно пользуется программой инкубации для местных стартапов. Означенное сотрудничество вносит огромный вклад в развитие всей стартап-экосистемы республики и имеет большое значение для становления национальной стартап-культуры. Кстати, это закрепленное соответствующим Договором взаимодействие сыграло конкретную и позитивнейшую роль в деле восстановления освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. Тут Bakcell в кратчайшие сроки внедрил свою мобильную сеть и смог обеспечить стабильную связь сельчан, едва ли не со всей планетой. А в 2011 году с участием президента И.Алиева была запущена технология 3 поколения - услуга мобильной сети 3G. А уже в 2015 году впервые в Азербайджане начато предоставление коммерческих услуг на базе технологии 4G LTE. В 2017 году Bakcell впервые запускает услуги 4G LTE в Гяндже, тем самым начав широкое распространение своей сети 4G по всему Азербайджану. Ведь Bakcell предоставляет услуги мобильного интернета 4G посредством самой большой сети в стране, как по зоне покрытия, так и по пропускной способности. Благодаря этому Bakcell предоставляет услуги 4G самого высокого качества во всех регионах страны. Уже сегодня абоненты Bakcell в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в центральных частях всех городов и районов Азербайджана (за исключением Нахчыванской АР и территорий находящихся под оккупацией) имеют возможность пользоваться услугами высокоскоростного мобильного интернета. Но компания не остановилась на достигнутом. И уже в 2018 году представила мобильное приложение «Мой Bakcell» - первый инновационный инструмент клиентского обслуживания на всем телекоммуникационном рынке страны.

Приложение и использование данного приложения бесплатно, его можно скачать в магазинах Google Play и Appstore. Приложение «Мой Bakcell» позволяет совершать практически любые операции с мобильным номером, не обращаясь в информационный центр или центр клиентского обслуживания. «Мой Bakcell» предоставляет пользователям такие уникальные преимущества как максимальный уровень удобств и прозрачности, полный доступ к истории использования номера, включающей в себя список набранных номеров, время и длительность звонков, онлайн-чат с представителями клиентской службы и другие полезные функции. Известны добрые и масштабные по величине и значимости дела компании Bakcell в самой популярной для населения спортивной жизни страны. Именно эта компания ещё в 2012 году подписала соглашение о сотрудничестве с футбольным клубом Манчестер Юнайтед и стала его первым телекоммуникационным и вещательным партнером на всем постсоветском пространстве. Это наш Bakcell открыл в Баку летнюю и постоянную футбольные школы «Манчестер Юнайтед», что явилось, несомненно, большим вкладом в общее развитие национального спорта. Это он, наш Bakcell, стал официальным спонсором Чемпионата Европы по футболу УЕФА U-17, что проводился в Азербайджане в мае 2016 года. Не случайно, с целью развития спорта и в особенности нашего футбола, компания заключила деловое Соглашение о сотрудничестве с АФФА… Очевидным результатом такого успешного сотрудничества стало переименование стадиона «8-й км» в «Bakcell Arena». И это было не просто сменой вывески. Оно повлекло за собой коренную модернизацию и превращение арены в совершенно новый, отвечающий самым взыскательным требованиям, спортивный объект. Однако и это еще не все Так, заметив новые, открывающиеся деловые возможности для местных бизнесменов, компания Bakcell в 2019 году незамедлительно подписала контракт, сделавший ее первым официальным партнером Гран При Азербайджана Формулы 1. По этому контракту, трибуна «Бульвар» была переименована в трибуну «Bakcell» о чем свидетельствуют узнаваемые и художественно выполненные элементы корпоративного бренда компании на его фронтоне. Кроме того, эксклюзивно для Bakcell на приморском бульваре столицы была выделена специальная территория на развлекательной зоне гоночного уик-энда. Означенное сотрудничество по большому счету было явлением, имеющим и символический смысл. Ведь обе стороны связывает такой существенный параметр, как скорость. Хотя болидам Формулы 1 ни за что не превзойти высокоскоростной мобильный интернет, каким обладает наш провайдер. В этой гонке Bakcell всегда будет первым на финише…

Будучи первым официальным партнером гонок "Гран-При Азербайджана-2019 SOCAR Формула 1" компания Bakcell работала с самоотверженной отдачей. Максимально оптимизировала пропускную способность 2G, 3G и 4G по всему Баку и особенно в зонах, охватывающих всю протяженность трассы. По всей территории Баку и Апшеронского полуострова была задействована, приведенная в полную «боевую» готовность, имеющаяся у нее современная сеть LTE-A, обеспечившая скорость мобильного интернета до 225 Мбит/с. А в целях удовлетворения высоких требований по потреблению трафика при использовании мобильных услуг (голосовые услуги и передача данных) во время гонки, Bakcell на приморском бульваре установил 7 самых современных мобильных базовых станций. Специально обученный персонал в круглосуточном режиме контролировал все и вся. Задача была одна - не допустить даже малейшего сбоя. И его не было. Ведь Гран При Азербайджана, придавая энергию поступательному развитию национального спорта и экономики страны, вместе с тем работал на узнаваемость Азербайджана в мире. А потому Bakcell для этого использовал и всегда использует весь имеющийся в его распоряжении ресурс. И всегда добросовестным трудом своего коллектива поддерживал и поддерживает все начинания руководства страны, вектор которых неуклонно указывает на путь национального процветания Азербайджана и его основополагающую социальную составляющую... Достаточно сказать, что с начала 2019 года, Bakcell обеспечил связью высочайшего качества фестиваль Новруз, упомянутый Гран-при Formula 1, финал Лиги Европы УЕФА, XV-й Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль и ряд других резонансных мероприятий… Качество и высокая скорость мобильного интернета нашего провайдера заняла теперь свою устойчивую и престижную нишу в международной сети. Так, в 2017 и 2018 годах известная по всему миру своей услугой Speedtest компания Ookla признала Bakcell «Самой скоростной мобильной сетью в Азербайджане». А P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test).