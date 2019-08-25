Дмитрий Рой, отдел международной политики 10:28

Мировые лидеры собрались во Франции на саммит G7, который, по словам президента Европейского совета Дональда Туска, станет «трудным испытанием единства и солидарности» из-за глубоких разногласий внутри «большой семерки» по целому ряду вопросов.

Роскошный Биарриц расслабил нынешних вип-гостей шикарной погодой настолько, что многие из них решили до места проведения переговоров пройти пешком. Оно и приятно, и полезно, поскольку после кулинарных изысков, готовившихся лучшими местными шеф-поварами, прогулка многим была просто необходима. Как минимум, для того, чтобы настроиться на жаркие дискуссии по крайне сложным вопросам, которых в нынешней повестке G-7 было с избытком. Как, впрочем, и сюрпризов. Все же появление Трампа в качестве постоянного участника подобных мероприятий сыграло исключительно положительную роль. О чинном и навевающем скуку регламенте встреч, которые не про решение глобальных проблем, а про пообщаться в живописном месте с хорошей кухней - можно уже забыть. Второй год подряд G-7 начинает снабжать первые полосы газет и новостные выпуски телевидения броскими заголовками и интригующими сюжетами. Дональд Туск, как истинный представитель кондовой евробюрократии - и ведь когда успел перестроиться, до этого вполне живой политик был - излучал вселенский пессимизм. «Всем нам все труднее находить общий язык, и миру нужно больше нашего сотрудничества, а не меньше», - говорил он накануне саммита. - «Это может быть последний момент для восстановления нашего политического сообщества». Не знаю, что там с восстановлением, конечно, но некоторые участники саммита своим поведением напрочь опровергали мрачные пророчества евробюрократа Туска. Все же общение с Трампом чревато. Как говорится, с кем поведешься - так тебе и надо, что наглядно демонстрировал президент Франции Макрон. Неожиданно для всех, и американского президента - в том числе, после ужина с Трампом он вызвал в Биарриц главу иранской дипломатии Джавада Зарифа. Приезжай, дескать, я тебя с Трампом познакомлю, поужинаем и побеседуем. Ну а Зарифу-то что? Потерпев фиаско с венским Соглашением-2015, и с расчетами на то, что Европа не присоединится к американским санкциям, главный иранский дипломат сейчас любому намеку на исправление ситуации рад. Поэтому, получив звонок от Макрона, воспрял духом, обнадежил своего друга - президента Рухани, собрался - да и полетел в Биарриц на крыльях надежд.

Правда, пока он летел - ситуация развернулась на все 180 градусов. Сейчас все сошлись на том, что Макрон просто не так понял Трампа, хотя последний утверждает, что вообще ничего такого про Иран за ужином наедине французскому президенту не говорил. Проблема усугубляется тем, что и свидетелей их вечернего диалога нет - ужинали только вдвоем. В итоге выяснилось, что Зариф прилетел зря, президент США встречаться с ним не захотел, более того - даже на фотосессию с министром иностранных дел Ирана не все руководители G-7 согласились. Час продержали в аэропорту, потом отвезли в местную ратушу, где глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан иранского коллегу накормил и два с половиной часа развлекал разговорами. Затем «на огонек» заскочил Макрон, полчаса посидел и откланялся. А Зарифа опять отвезли в аэропорт. Вот так на пять часов он слетал на саммит «большой семерки», и теперь наблюдатели ломают голову над вопросом - а что это было? Примечательно, что за несколько часов до вылета Зариф, которого циники уже называют «министром по вызову», успел сделать громкое заявление. Что, дескать, Запад упрашивает нас о переговорах, но мы на них не пойдем, пока нам не разрешат продавать хотя бы 700 тысяч баррелей нашей нефти ежедневно. Да и даже после этого мы не намерены обсуждать нашу ракетную программу. Оказалось, что Дональду Трампу вопросы с Тегераном в данный момент, не говоря уже о каких-то иранских требованиях, совершенно безразличны. Поскольку в это время он занимался более увлекательным и важным делом - выбивал из премьера Синдзо Абэ очередные уступки в деталях американо-японской торговой сделки, подписание которой намечено на следующий месяц. «А избыток кукурузы у нас возьмете, Синдзо-сан?» - ласково глядя Абэ в глаза и слегка постукивая кулаком по столу, допытывался Дональд Трамп. - «Отличная кукуруза, просто первый раз такая уродилась, клянусь. На миллиард долларов, супер-цена, с огромной скидкой, только для вас». «И кукурузу возьму, и говядину, и пшеницу, и вино, и молочко Дональд-сама», - обреченно соглашался японский премьер, понимая, что иного способа заручиться американской поддержкой в условиях нарастающей напряженности в отношениях между Японией и Южной Корее у него нет. - «Только вы уж с Сеулом как-нибудь порешайте». В общем, помощь Вашингтона в конфликте с Сеулом обойдется Токио в дополнительные семь миллиардов долларов, которые будут потрачены на импорт из США различных продуктов. А кто-то говорит, что от саммитов G-7 конкретных решений не дождешься, все только говорильней занимаются.