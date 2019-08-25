МИД Азербайджана о «выборах» в Абхазии

«МИД Азербайджана вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые "президентские выборы", состоявшиеся 25 августа 2019 года в грузинском регионе Абхазия, равно как и их результаты», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана, поступившим в редакцию haqqin.az.

«МИД Азербайджана полагает необходимым продолжить переговоры по мирному урегулированию абхазского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права», - отмечается в заявлении МИД.