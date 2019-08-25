Международный Банк Азербайджана расширяет свою сеть обслуживания, с целью предоставления клиентам и бизнес субъектам доступа к банковским услугам и продуктам. В рамках проводимых в этом направлении мероприятий, банк открыл новый филиал в Масаллы. Таким образом, число филиалов Международного Банка Азербайджана достигло 37, а общее количество пунктов обслуживания клиентов - 76. Новый филиал будет функционировать по адресу: город Масаллы, проспект Гейдара Алиева, 34.

Построенный в едином корпоративном стиле филиал Международного Банка Азербайджана оснащен современными банковскими технологиями и обладает всеми необходимыми условиями для предоставления клиентам качественного обслуживания.

Частные лица и корпоративные клиенты смогут воспользоваться широким спектром банковских продуктов и услуг в Масаллинском филиале Международного Банка Азербайджана, включая кассовые и расчетные операции, потребительские и бизнес-кредиты, депозиты, денежные переводы, заказы пластиковых карт, коммунальные платежи, операции с наличностью и другие.

Директор департамента по работе с филиалами Международного Банка Азербайджана Эмиль Гадимов, сказал, что наряду с модернизацией филиалов банк также оценивает возможность открытия новых филиалов и отделений в регионах с широким клиентским потенциалом. «Масаллинский район - один из регионов, где растет бизнес, малое и среднее предпринимательство, а население все больше испытывает потребность в банковских услугах и продуктах. Наш новый филиал упростит доступ к финансовым ресурсам в регионе и удовлетворит потребности наших клиентов на самом высоком уровне».

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.