Готовьтесь к школе с картой BirKart!

В преддверии 15 сентября, Дня знаний и начала нового учебного года Kapital Bank предлагает новую акцию для владельцев карты BirKart. В рамках акции, при совершении покупок у партнеров BirKart, занимающихся продажей одежды, обуви, аксессуаров, книг и канцелярских принадлежностей, клиенты получат кешбэк 15%.

Независимо от типа карты, все владельцы BirKart могут воспользоваться этой возможностью. Акция продлится до 20 сентября 2019 года. Держатели BirKart Miles также получат и бонусные мили в десятикратном размере.

Более того, в рамках акции абоненты Bakcell получат от Ulduzum бесплатно 15 разговорных минут внутри сети. Для участия в акции нет требования к минимальной сумме покупки в рассрочку.

Следует отметить, что карта BirKart представлена в трех видах — BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кешбэк) и BirKart Miles (такситная/мильная). BirKart имеет ряд таких преимуществ, таких как: получение рассрочки (таксита) до 18 месяцев без процентов, до 40 дней беспроцентного кредита при одноразовых платежах, накопления миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% до 30% кешбэка при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомлений предоставляется бесплатно.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в службу обслуживания клиентов по номеру 196. BirKart можно заказать, позвонив на короткий номер 8196 или отправив заказ по WhatsApp на номер (+99 451) 250 99 99. Kapital Bank, имея самую большую филиальную сеть, оказывает услуги населению в 100 филиалах и 12 отделениях во всех районах и городах Азербайджана.