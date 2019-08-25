В Армении сорвали тендер на поставку оружия из России

По словам представителя ORSIS, в мае 2019 года минобороны Армении впервые в своей истории объявило тендер на поставку военной техники на сумму в несколько миллионов долларов, и только российская компания смогла удовлетворить квалификационные требования конкурса, но тендер закрыли, и в компании не знают почему. После ORSIS обращалась в апелляционную комиссию и к юристу, представляющему интересы компании в Армении, в итоге по данному эпизоду было возбуждено уголовное дело по статье УК Армении "халатное отношение к службе".

Уголовное дело возбуждено после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия, в котором участвовала только российская компания ORSIS, сообщили РИА Новости в компании.

"Возбуждено уголовное дело по статье 376 Уголовного кодекса Республики Армения ("халатное отношение к службе")", - сказал представитель компании. По его словам, они уже обратились к военному атташе посольства Армении в РФ, чтобы прояснить ситуацию с тендером на поставку военной техники, в котором участвовала только их компания.

В свою очередь, в военном ведомстве Армении признали факт возбуждения уголовного дела.

"По этому вопросу возбуждено уголовное дело, и вся дополнительная информация будет предоставлена по окончании работы следственных органов", - сказал РИА Новости представитель минобороны Армении.

Представитель компании отметил, что ORSIS, как часть группы компаний "Промтехнологии", на протяжении нескольких лет поставляла в Армению оружие, патроны, оптику, а теперь они - в черном списке поставщиков оружия для ВС Армении.

"В армянском ведомстве заявили, что мы не предоставили необходимые документы, что не соответствует действительности. После чего мы в течение нескольких недель давали всю информацию, которую официально запрашивало Минобороны у наших контрагентов. В итоге нам было объявлено, что мы якобы не предоставили акты приема-передачи по некоторым позициям. Более того, нас без всякого объяснения причин включили в черный список поставщиков оружия для ВС Армении", - сказал представитель компании.

По его словам, минобороны Армении также потребовало выплату по банковской гарантии в несколько сотен тысяч долларов, хотя по закону компания должна выплатить такую компенсацию, если бы она выиграла тендер и сама отказалась от подписания контракта.

"Мы обратились в апелляционную комиссию - дозапрашивали документы, которые уже вообще не имели прямого отношения к тендеру и в последний момент объявили, что нет нескольких документов, которые мы на самом деле предоставляли. Причем на протокол апелляционной комиссии поставили гриф "совершенно секретно", хотя сам тендер был закрытый, но не секретный", - добавил представитель компании.

По его мнению, сложившаяся ситуация грозит срывом проекта строительства патронного завода в Армении. Предполагалось, что предприятие будет создано на российские инвестиции, речь шла о сумме в несколько миллионов долларов США.