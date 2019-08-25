Начиная с осени прошлого года, на станции осуществлены соответствующие мероприятия в гидроагрегатах, заменены запчасти, которые были привезены по заказу на втором гидроагрегате, и капитально отремонтирован 330-киловольтный блочный автотрансформатор. В результате повышены устойчивость и надежность эксплуатации.

В настоящее время внимание сосредоточено на водосбросном сооружении Шамкирской ГЭС. Так как с 1983 года на данном сооружении не было произведена никакая ремонтная работа. В результате появились коррозии и трещины на полу, на потолке, на несущих стенах и др. С целью предотвращения утечки воды с участием иностранных специалистов подготавливается проект, и в ближайшее время начнется капитальный ремонт. В рамках запланированных мероприятий предусмотрена реконструкция открытого распределительного устройства, центра управления, системы автоматического регулирования частоты и активной мощности.