Президент США Дональд Трамп не сошелся во взглядах на саммите во французском Биаррице с лидерами других стран Группы семи (G7) по вопросам международной политики, в том числе касающимся России, Китая и Ирана. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в воскресенье в газете The Wall Street Journal, сообщает ТАСС.

"Президент Трамп разошелся во взглядах с мировыми лидерами относительно торговой войны США с Китаем, а также ряда вопросов международной политики на саммите Группы семи, что продемонстрировало его изоляцию на мировой арене", - говорится в материале. Как констатирует издание, политик "подтвердил свой настрой на торговую войну с Китаем и отметил, что имеет право на введение режима чрезвычайного положения в стране в связи с этим". "Он опроверг слова французских официальных лиц, заявивших, что лидеры достигли консенсуса относительно того, как действовать в отношении Ирана, а также поспорил с японской стороной по поводу того, являются ли ракетные запуски, произведенные недавно Северной Кореей, нарушением договоренностей", - отмечается в публикации.

Издание отмечает, что в субботу на ужине, на котором присутствовали лидеры G7, обсуждался вопрос о том, следует ли вернуться к формату G8 с участием России. По словам источника издания, "спор был ожесточенным". "Хотя лидеры Франции, Германии и Великобритании выступали против возвращения России в это объединение, Трамп призывал к тому, чтобы Москва вновь в него вернулась", - констатируется в публикации. По словам представителя администрации США, "Трампу ответили отказом, и лидеры пришли к общему мнению, что сейчас слишком рано" возвращаться к формату G8. "Трамп позже заявил, что никакого решения не приняли", - говорится в материале.

В публикации также отмечается, что президент США дал иную, нежели другие лидеры, оценку состоявшимся консультациям по Ирану. "По словам помощника президента Франции Эммануэля Макрона, лидеры пришли к общему мнению, что следует предотвратить получение Тегераном ядерного оружия, а также найти возможности для проведения переговоров между Ираном и представителями Запада, чтобы снизить напряженность, - говорится в материале. - По словам помощника, лидеры поручили Макрону передать это Ирану".

Как подчеркивает издание, "Трамп заявил, что не обсуждал данный вопрос". Источник издания уточнил, что президент США "не согласился выступить с совместным заявлением, а также на то, чтобы Макрон сыграл роль посланника".

Как сообщила в воскресенье газета The Guardian, Трамп на саммите Группы семи фактически поссорился со своими коллегами из G7, настояв на возвращении к формату G8 с участием России.