В Петербурге тело азербайджанца нашли в «Газели»
Ночью в понедельник, 26 августа, в Невском районе на Октябрьской набережной в Петербурге скончался водитель «Газели». Грузовой автомобиль встал на светофоре у дома №22 и больше не двигался. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
Другие водители заподозрили неладное около 3:00. Из кабины «Газели» достали тело 51-летнего уроженца Азербайджана, который жил в Лужском районе Ленобласти. На теле не было внешних признаков насилия, причину смерти определит экспертиза.
Тело отправили в морг на вскрытие.