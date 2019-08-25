Иран предупредил Израиль о последствиях "агрессии"

Израиль должен понимать, что его агрессия в отношении Ирака, Ливана и Сирии будет иметь последствия, эти страны имеют право на самозащиту, заявил в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает РИА Новости.

"Израиль должен понимать последствия своих агрессивных действий и их цену", - сказал Рабии на пресс-конференции, которую транслировало иранское телевидение.

По его словам, генеральный секретарь движения "Хезболлах" Хасан Насрулла ясно дал понять, что действия Израиля не останутся без ответа.