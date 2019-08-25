Ильхам Алиев поздравил Аллахшукюра Пашазаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил главу Управления мусульман Кавказа гаджи Аллахшукюра Пашазаде с 70-летием со дня рождения и 40-летием деятельности на посту шейх уль-ислама. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

В поздравлении президента Ильхама Алиева отмечается эффективная роль Аллахшукюра Пашазаде в доведении до мирового сообщества справедливой позиции Баку по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«В ходе судьбоносных событий нашего народа вы как религиозный лидер и общественный деятель всегда демонстрировали высокий патриотизм и гражданскую позицию. Вы всегда проводили эффективную работу в доведении до мирового сообщества нашей справедливой позиции о реалиях Азербайджана, в частности, об урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - говорится в адресованном Пашазаде поздравительном послании Ильхама Алиева.