Ильхам Алиев поздравил Аллахшукюра Пашазаде
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил главу Управления мусульман Кавказа гаджи Аллахшукюра Пашазаде с 70-летием со дня рождения и 40-летием деятельности на посту шейх уль-ислама. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
В поздравлении президента Ильхама Алиева отмечается эффективная роль Аллахшукюра Пашазаде в доведении до мирового сообщества справедливой позиции Баку по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
«В ходе судьбоносных событий нашего народа вы как религиозный лидер и общественный деятель всегда демонстрировали высокий патриотизм и гражданскую позицию. Вы всегда проводили эффективную работу в доведении до мирового сообщества нашей справедливой позиции о реалиях Азербайджана, в частности, об урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - говорится в адресованном Пашазаде поздравительном послании Ильхама Алиева.
Президент отметил усилия главы УМК для установления в обществе высоких моральных ценностей, национальной солидарности и сохранения духовного богатства азербайджанского народа.
«На протяжении всей своей жизни Вы настойчиво трудились на пути утверждения в обществе высоких нравственных ценностей и национального согласия, осуществляли успешную деятельность, направленную на защиту и сохранение духовного богатства нашего народа. В период Вашей деятельности на посту шейх уль-ислама Вы инициировали ряд новшеств. В частности, именно с Вашим именем связана организация перевода и издания нашей священной книги - Корана, проведение акций по сдаче крови во время церемоний Ашура, возрождение в нашей стране традиций намаза единства. Неоспорим Ваш вклад и в формирование в Азербайджане образцовых государственно-религиозных отношений.
Важное место в Вашей деятельности занимает доведение до международного сообщества проблем и забот не только Азербайджана, но и мусульман всего Кавказа, религиозным лидером которого Вы являетесь. Постоянно исходя из принципов мусульманской солидарности, Вы выражали свой протест против кровавых событий, совершенных в исламском мире, поднимали перед международными организациями и великими державами вопрос о защите святилищ, древних исторических памятников, осуществляли последовательную деятельность по достижению мира и спокойствия во всем мире.
Как личность, обладающая большим авторитетом среди религиозных лидеров различных конфессий, Вы представлены в руководстве многих международных религиозных структур и центров, вносите весомый вклад в углубление межцивилизационного и межкультурного диалога», - отмечается в письме.
Глава государства пожелал Аллахшукюру Пашазаде долгих лет жизни, крепкого здоровья и новых успехов в деятельности