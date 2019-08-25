Турция направила к сирийской границе военную технику

Турецкое командование направило колонну бронетехники к сирийской границе, где расположен Центр проведения совместных операций страны и США. Учреждение начало функционировать 24 августа. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

В составе прибывшей в расположение колонны были танки, бронемашины и грузовики с боеприпасами. Технику передислоцировали с территории командования 20-й бронетанковой бригады в Шанлыурфе на участок Третьего командования погранвойск в районе Акчакале.

О целях переброски войск не сообщается, однако турецкое командование в последние месяцы наращивает присутствие войск на границе с Сирией.

7 августа делегация американских военных провела серию переговоров в Анкаре, было решено открыть в Турции Центр проведения совместных операций, целью которого является координация усилий между военными Турции и США для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны. Туда смогут вернуться из республики сирийские беженцы, и эта зона станет защитным поясом для турецкой границы.