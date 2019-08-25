Инара Рафикгызы, собкор 12:43

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу уроженца села Салахлы-Кянгярли Агдамского района, главы группировки «Агдамская банда» 57-летнего Мурада Мамедова, обвиняемого в совершении и заказе убийств.

«Агдамская банда» и агдамцы Как сообщает haqqin.az, проживавший в Санкт-Петербурге Мурад Мамедов возглавил «Агдамскую банду», созданную в 2005 году с целью разбоя и грабежей. В состав группы входили Эльнур Гафаров, Самир Мамедов, Гадир Сулейманов и другие, также проживавшие в России. Свое огнестрельное оружие члены группы хранили в ресторане Мурада Мамедова «Агдам» в Санкт-Петербурге. Преступления также планировались в указанном ресторане, постоянными посетителями которого были живущие в Санкт-Петербурге азербайджанцы. «Когда я пошел получать свое удостоверение личности, узнал, что объявлен в розыск» Мурад Мамедов не согласен с предъявленными ему обвинениями. В своем показании он заявил, что в 1990-х годах отправился в Россию заработать денег, торговал цветами. Улучшив финансовое положение, в 2001 году открыл ресторан «Агдам». Рестораном управлял шесть лет. В 2007 году по своим делам вернулся в Азербайджан. Через два дня Мамедов получил известие о трагической смерти своей дочери: ночью она выпала с балкона. После трагедии его жена и сын переехали в Баку. «В 2009 году на два дня возил свою жену в Россию к врачу… После этого в Россию больше не ездил», - говорит Мамедов. По его словам, в эти же дни он обратился в Агдамский районный суд, с тем чтобы сменить свою фамилию. При подаче постановления на получение удостоверения личности в отдел полиции Агдамского района Мамедов узнал, что объявлен в розыск и в отношении него заведено уголовное дело. В 2011 году Хатаинский районный суд избрал в качестве меры пресечения его отдачу под особый надзор полиции. Семь лет спустя, в 2018 году, его вызвали в Агдамскую районную прокуратуру. В тот же день Агдамский районный суд избрал в отношении Мамедова меру пресечения в виде ареста.

«У меня не было преступной группировки, и я никогда не приказывал убивать» В своих показаниях Мамедов заявил, что невиновен, преступную группировку не создавал, бандой не руководил, за время проживания в России проблем с правоохранительными органами никогда не имел, к уголовным расследованиям не привлекался, никому не приказывал совершать преступления. «Проживающий в России Хагани Керимов - сын моей сестры. В 2007 году за совершение преступления его арестовали, и в настоящее время он отбывает наказание в Мурманске. С Адалятом Амраховым я познакомился через своего племянника Хагани, они вместе учились. Но близких отношений с Адалятом у меня не было. Эльнур Гафаров - мой земляк, чем занимается, не знаю. Что касается Мансуры Алиевой, то мы были соседями. Между нами никогда не было вражды и розни. Я не поручал никому ограбить ее дом, а также убить Таира Назарова. В это время я со своей семьей был в Азербайджане. Уроженца Барды Гадира Сулейманова, известного как «Эмин» (один из участников убийства 22-летней Румии Керимовой, именно он ее застрелил и через два дня сам был убит другим членом банды, Адалятом Амраховым – ред.), я просто знал. С Самиром Мамедовым познакомился через своего дядю Аваза. Убитого Таира знал как земляка. Все эти люди приходили в мой ресторан. Об убийстве Ислама Гарибова я не знал». «Не могу понять, почему они считают меня виновным в убийстве их дочери» В своих показаниях Мамедов рассказал и об убийстве Румии Керимовой. «Румия – дочь моей двоюродной сестры Еганы. Отношения между нами были нормальными, вражды не было. В связи с убийством Румии был арестован ее отец, Гафар Керимов, через несколько месяцев его освободили. Я никому не поручал убивать Румию. У меня не было причин убивать свою родственницу. Наоборот, я хорошо относился к ее семье, помогал им. Не могу понять, почему при всем этом в убийстве Румии ее родители считают виновным меня? Я никогда не требовал денег у Гафара, не приказывал сжечь его машину. Когда Румию убили, я был в Азербайджане». Если верить сказанному Мамедовым, то ни к одному из вышеупомянутых убийств он не причастен и участия в них не принимал. Что же касается показаний Эльнура Гафарова, арестованного в России за многочисленные преступления, в том числе за убийство Румии (в своих показаниях Э. Гафаров заявил, что заказчиком убийства Румии был Мамедов), то Мамедов сказал, что все сказанное им не соответствует действительности и что Эльнур их дал под физическим давлением. «После ареста Эльнур много раз звонил мне и просил простить за то, что не смог вынести пыток и оговорил меня. Я был членом диаспорской организации азербайджанцев в Санкт-Петербурге, принимал посильное участие в решении проблем наших соотечественников, многим помог. В России следователь, расследующий это уголовное дело, был предвзятым, обвинения выстроил так, чтобы создать видимость организации банды. Прошу суд оправдать меня», - сказал Мамедов.

Должен был защищать от бандитов и крышевать бизнес Гафара... В своих показаниях потерпевшая Егана Керимова заявила, что с 1993 года она с мужем проживает в Санкт-Петербурге. Отношения ее двоюродного брата Мурада Мамедова с мужем Гафаром до 1997 года были хорошими. В 1997 году Гафар открыл два магазина. Вскоре к Гафару приходит мужчина по имени Сеймур и заявляет, что тот должен ежемесячно платить Мураду за магазины. А за это Мурад будет защищать его бизнес от преступников. Гафар не согласился, сказав, что не собирается кому-либо платить ни копейки. С тех пор не было такой беды, какая ни обрушивалась бы на голову семьи Керимовых. Спустя некоторое время после этого разговора возвращавшийся с работы домой Керимов перед своим же домом подвергся нападению. Трое неизвестных избили выходившего из своей машины Гафара и хотели отобрать автомобиль. После вмешательства окружающих нападавшие сбежали. В оборванной одежде и окровавленный Гафар вернулся домой и рассказал своей жене о произошедшем. Как ни странно, супруги не вызвали ни полицию, ни скорую помощь. Хотя пара подозревала Мурада в причастности к происшедшему, они решили промолчать, опасаясь его влияния и авторитета в Санкт-Петербурге. К тому же, у них не было веских доказательств. «Если бы я знал, что у Гафара есть деньги, то убил бы его» Керимовы долгое время проживали в России на съемных квартирах, в 2000 году приобрели в центре города жилье, куда и переехали. Мамедов, узнав, что они купили квартиру, на одной из вечеринок сказал: «Если бы я знал, что у Гафара есть деньги, то убил бы его». Это дошло до ушей Гафара. Гафар срочно возвращается в Азербайджан и находится здесь на протяжении года. Затем возвращается в Россию, надеясь, что все будет в порядке. В 2004 году Гафар открыл продуктовый магазин на Витебском проспекте, занимался продажей алкогольных напитков и управлял тремя-четырьмя объектами. Все это время угрозы Мурада не прекращались. По словам потерпевшего Гафара Керимова, в 2005 году он узнал, что его земляк Таир был убит по заказу Мурада. Так, Мурад вызвал Таира в ресторан «Агдам» и потребовал, чтобы тот выплачивал ему часть денег от своего бизнеса. А взамен он позаботится о нем и защитит его бизнес от бандитов. Таир не согласился. Три дня спустя его застрелили. Приехав в Санкт-Петербург из Баку на празднование своего дня рождения в октябре 2007 года, Мамедов встречает Гафара в ресторане «Агдам». Позвав его в свой кабинет, Мамедов стал угрожать Гафару. «Он говорил: «Себе "Мерседес" покупаешь, но нам платить не желаешь». Сказал, что если не заберу свою семью и не уеду отсюда, то уничтожит меня. «За то, что работаешь на моей земле, в моем районе, ты должен платить». Я же сказал, что здесь учатся мои дети, что не могу покинуть Россию. Сказал также, что не буду платить никому, потому что ничего не должен», - рассказывает Керимов.

«Ты живешь за счет Мурада, поэтому никто тебя здесь не трогает» В декабре того же года дочь Мамедова выбросилась из балкона своей квартиры. Г. Керимов вместе с другими земляками приехал в Азербайджан на поминки. После смерти дочери Мамедова более года не было в России: «Это было в начале 2009 года. Когда я был в ресторане «Агдам», Джабраил Мамедов спросил меня, почему я не поехал на годовщину смерти дочери Мурада. Я же ответил, что не было денег поехать. «Ты живешь за счет Мурада, потому тебя здесь никто не трогает. Купил себе новую машину, но скоро останешься без нее», - сказал Джабраил. Через неделю ночью увидел, что горит моя машина. Было возбуждено уголовное дело, но я сказал, что не знаю, кто устроил поджег». Спустя два месяца после случившегося Гафар вновь пришел в ресторан «Агдам», где Джабраил Мамедов в присутствии других азербайджанцев заявляет, что Гафар жив благодаря Мураду, но никому ничего не платит. Далее Джабраил сказал: «Кто поможет тебе, если завтра похитят твою жену и дочь?» На это Гафар ответил, что в таком случае обратится в полицию. 2 апреля заказавшему в том же ресторане еду Гафару сообщили, что его вызывает Мурад. Когда Гафар вошел в кабинет, Мурад спросил его: «Ты идешь против меня? Машину сожгли - купил новую. Я заставлю тебя платить. Если не будешь платить, убью тебя и твою семью, и никто тебе не поможет».