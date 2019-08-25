Российский миллиардер Мехрибан Алиевой: «Ваши успехи — это успехи Азербайджана»

Известный российский миллиардер азербайджанского происхождения, экс-сенатор Фархад Ахмедов направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой в связи с днем ее рождения. Копия обращения направлена и в редакцию haqqin.az.

С самыми теплыми чувствами поздравляю Вас с днем рождения!

Вы молодая женщина и опытный политик. Вы великолепная супруга Президента и Первый Вице-президент. Вы прекрасная мать и самоотверженная (язык не поворачивается сказать) бабушка. Для всего мира Вы лучшее лицо прекрасной страны Азербайджан.

С Вами связаны успехи Азербайджана последних лет. И не только в гуманитарной и культурной областях. Вы великолепный организатор, Вы знаете, как добиться того, чтобы люди не только были на своем месте, но и смогли полностью раскрыть там свой потенциал на благо Азербайджана. И, главное, подводя итоги, Вы красивый, умный, широко образованный и глубоко понимающий человек.

Сегодня жизнь завалила Вас пятерками. Желаю Вам оставаться «отличницей» во всем. Желаю Вам, Вашему супругу, которого я искренне и глубоко уважаю, всей Вашей семье счастья, здоровья, успехов. Ваши успехи — это успехи Азербайджана.