Иран продал нефть с задержанного Гибралтаром танкера

Иран продал нефть с танкера Grace 1, задержанного в июле властями Гибралтара (заморская территория Великобритании). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя иранского правительства Али Рабии.

По словам Рабии, судьбу груза решит новый владелец.

Напомним, 4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. В свою очередь, Тегеран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства, пишет ТАСС.