Иран направил эсминец в Аденский залив

Военно-морские силы Ирана направили в Аденский залив эсминец, сообщил глава штаба иранской армии контр-адмирал Хабибулла Саяри, передает IRNA.

"Эсминец "Саханд" был развернут в Аденском заливе на первое свое долгосрочное дежурство", - сообщил агентству Саяри.

По его словам, эсминец будет обеспечивать безопасность плавания иранских судов в международных водах этого региона и сопровождать суда в Аденском и Оманском заливах.

Иран нередко отправляет корабли в этот регион для обеспечения безопасности и борьбы с пиратством, однако на этот раз ситуация иная в связи с напряженностью, возникшей вокруг безопасности судоходства, а также на фоне заявлений США о намерении задержать танкер с нефтью Adrian Darya (бывший Grace 1), ранее покинувший Гибралтар.