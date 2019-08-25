Сообщается, что на месте инцидента обнаружен отстрелянный тубус гранатомета. Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже дома, на третьем и пятом этажах повредило стекла. Правоохранители не уточнили, что именно находится в данном помещении, так как некоторые офисы сдаются в аренду.

По словам очевидцев, взрыв был слышен за пять километров от места инцидента.

По данным полиции, атаку совершили двое человек, которые скрылись на мопеде в неизвестном направлении. В Киеве ввели оперативный план перехвата «Сирена». Обстрел здания правоохранительные органы квалифицировали как теракт.

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