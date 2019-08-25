Китайские рынки рухнули из-за торговой войны

Так, на открытии индексы фондовых бирж Шанхая и Шэньчжэня упали на 1,6 и 1,93 процента соответственно. Индекс Shanghai сomposite снизился на 1,21 процента, составив 2862,53 пункта. Индекс биржи Shenzhen composite опустился на 1,1 процента, до отметки 9259,27 пункта, пишет «Лента.ру».

Основные фондовые индексы Китая открылись в понедельник падением на фоне обострения торгового конфликта с США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На гонконгской бирже Hang Seng индексы также снизились — все ключевые «голубые фишки» оказались в отрицательной зоне.

24 августа США анонсировали повышение с 1 октября действующих пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов на 30 вместо 25 процентов. Вместе с тем, с 1 сентября будут увеличены пошлины на товары объемом 300 миллиардов долларов на 15 вместо 10 процентов.

Торговая война между США и Китаем длится уже более полутора лет. На саммите G20 в конце июня лидеры государств — Дональд Трамп и Си Цзиньпин — договорились о перемирии. Однако в конце июля отношения стран вновь обострились, и они обменялись угрозами.