В Иране, где женщинам запрещено посещать футбольные матчи на стадионах, решили сделать исключение для отборочного матча к чемпионату мира, сообщает Радио Свобода.

По словам заместителя министра спорта Джамшида Тагизаде, женщины смогут прийти на стадион «Азади» в Тегеране на квалификационный матч команды Ирана против Камбоджи 10 октября.

Власти Ирана заявляют, что запрет посещать стадионы бережет женщин от ругани, которая звучит от болельщиков-мужчин. Запрет, действующий уже несколько десятков лет, лишь изредка снимали для отдельных групп зрительниц.

В июне президент ФИФА Джанни Инфантино направил письмо в Федерацию футбола Ирана с требованием принять «конкретные меры» и позволить женщинам посещать стадионы. Также он пригрозил санкциями в случае отказа.