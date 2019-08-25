Россия депортирует в Азербайджан сетевика-матерщинника

В Петербурге задержан сетевик-матерщинник блогер Эльвин Исаев. Об этом изданию «Фонтанка» сегодня рассказали адвокаты задержанного.

Согласно информации, его задержали возле дома в Петро-Славянке. По словам защитника, 39-летнему блогеру вменяют статью 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в РФ, либо режима пребывания (проживания)»), которая грозит ему депортацией. Адвокаты утверждают, что российский паспорт Э.Исаева уже аннулирован.

Издание пишет, что осенью 2017 года Московский районный суд Петербурга рассматривал уголовное дело, блогера обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти, однако оно было прекращено по примирению сторон.

Отметим, что сетевик-матерщинник Э.Исаев регулярно и на протяжении долгого времени выступал с оскорблениями в адрес известных общественных и политических деятелей Азербайджана.