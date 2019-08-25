Абоненты Bakcell, скачавшие приложение Ulduzum, могут с легкостью найти партнеров программы, получить коды для скидок и информацию о текущих предложениях. Также новое приложение поможет пользователям узнать о сэкономленных суммах, активированных кампаниях, заработанных кэшбеках, кодах, использованных в течение дня, и других преимуществах, предлагаемых в рамках программы лояльности Ulduzum.

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell представила обновленную версию мобильного приложения Ulduzum.

Кроме того, скачав приложение, абоненты смогут принять участие в различных играх и получить призы.

Обновленное мобильное приложение «Ulduzum» для устройств, работающих на операционных системах Android и iOS можно скачать по следующим ссылкам:

https://apple.co/32yW5j5

http://bit.ly/UlduzumApp

Осуществляя одну из самых крупномасштабных программ лояльности в стране, Bakcell обеспечивает своих абонентов эксклюзивными скидками и уникальными возможностями. Сеть партнеров Ulduzum, уже пятый год считающаяся одной из самых успешных программ лояльности в Азербайджане, насчитывает более 500 точек продажи и услуг от более 300 местных и международных партнеров.

На сегодня преимуществами Ulduzum воспользовались более трех миллионов абонентов Bakcell. Пользователи программы имеют возможность принять участие в эксклюзивных кампаниях и получить скидки от популярных ресторанов и отелей, престижных магазинов одежды, парфюмерии и электроники, а также медицинских, спортивных и развлекательных центров, популярных кинотеатров, банков, книжных магазинов, провайдеров кабельного телевидения и других партнеров.

Более подробную информацию о программе можно получить на странице www.ulduzum.az