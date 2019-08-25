Погода на завтра: станет чуть прохладнее
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Утром местами на Апшероне возможны кратковременные дожди. Ветер умеренный северо-западный, временами усилится.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 20-23, днем 28-31 градус тепла, в Баку ночью 21-23, днем 29-31 градус тепла.
Атмосферное давление повысится с 760 до 762 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75%, днем 40-50%.
На пляжах Апшерона северо-западный ветер временами усилится. Температура морской воды на пляжах составит 24-26 градусов тепла.
В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером и ночью в некоторых северных и западных районах возможны дожди и грозы. В некоторых местах Большого Кавказа - ливни и град. Утром местами туман. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью 18-23, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 21-26 градусов тепла.